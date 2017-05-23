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В Кыргызстане селеопасно, возможны размывы берегов рек

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427600-ru.html

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23 мая 2017, 15:06       Комментарии

Бишкек, 23 мая /Кабар/. В Кыргызстане селеопасно, возможны размывы берегов рек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
По ее информации, в период с 23 по 28 мая 2017 года в связи с повышенным температурным фоном и ожидаемыми локальными ливневыми дождями на реках республики ожидаются подъемы уровней воды, возможны размывы берегов и подтопление пойменных участков территорий прилегающих к руслам рек. В горных и в предгорных районах республики селеопасно.
"23 мая на большинстве рек республики в связи с повышенным температурным фоном отмечались подъемы уровней воды на 1-10 см; на реках Нарын - 29-33см, Кызыл-Суу - 13 см, Исфайрам-Сай – 17 см. Водность большинства рек республики повышенная и составляет 128-245%. Значительно выше нормы (353-466%), отмечался сток рек Кумуш-Тоо, Талас (среднее течение) и Кара-Кулжа2, - сообщили в МЧС.
На реках Узун-Акмат, Чычкан, Тентек-Сай, Кок-Арт, Майлуу-Суу, Тар и Кызыл-Суу расходы воды приближены к критической отметке, а на реках Кумуш-Тоо и Кара-Кулжа расход воды превысил опасный расход.
В этой связи МЧС КР напоминает о необходимости приведении сил и средств Гражданской защиты в областях, городов Бишкек, Ош к повышенной готовности к возможным чрезвычайным ситуациям. Силы и средства МЧС приведены к повешенной готовности к возможным ЧС.
Напоминаем, что своевременные превентивные мероприятия со стороны органов управления Гражданской защиты (очистка арычных систем, селеотводных каналов, укрепления берегов реки) минимизирует последствия селевых явлений.

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