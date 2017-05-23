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Правительство поручило активизировать работу по ликвидации последствий стихийных бедствий

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427599-ru.html

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Премьер-министр раскритиковал работу главы "Айыл банка" за замедление выдачи кредитов фермерам

23 мая 2017, 14:51       Комментарии

Вице-премьер-министр Жениш Разаков 22 мая посетил села Курбу-Таш Жалпак-Ташского айыльного аймака и село Аюу Зергерского айыльного аймака Узгенского района Ошской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Ж.Разаков проинспектировал ход реализации ранее данных премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым поручений по оперативной ликвидации последствий стихийных бедствий.
Заместитель полномочного представителя правительства в Ошской области Байыш Юсупов, заместитель министра чрезвычайных ситуаций Равшанбек Рысбаев, заместитель председателя правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Нурлан Садыков и представители Министерства транспорта и дорог проинформировали о проводимых по линии их ведомств мероприятий, направленных на устранение последствий природного катаклизма.
Вице-премьер-министр подчеркнул, что для оперативного решения всех возникающих проблем на месте необходима тесная консолидация усилий соответствующих государственных органов совместно с органами местного самоуправления. Он также отметил, что будут приняты все меры для оказания помощи местным жителям и обеспечения их безопасности.
Ж.Разаков поручил руководителям соответствующих государственных органов активизировать работу и в строго установленные сроки исполнить ранее данные поручения.

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