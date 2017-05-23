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Календарь орозо-2017: время начала воздержания и разговения

Источник:
https://ru.sputnik.kg/infograp...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427598-ru.html

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23 мая 2017, 14:40       Комментарии

Рамазан - месяц священного поста у мусульман, один из пяти столпов ислама. Все это время мусульмане днем отказываются от приема пищи, воды и других напитков, употребления табака и интимной близости, а также не угодных Богу деяний. Пост начинается за пять минут до утреннего намаза и заканчивается после захода солнца (с началом вечернего намаза).
В Рамазан мусульмане стремятся побороть свои пороки и жить с чистыми помыслами. Орозо длится 29 или 30 дней - в зависимости от лунного календаря. Соответственно в этом году он может завершиться 24 или 25 июня.
В зависимости от появления луны начало орозо может измениться на один день.
Как соблюдать орозо? Ответы на часто задаваемые вопросы читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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