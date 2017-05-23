Календарь орозо-2017: время начала воздержания и разговения

23 мая 2017, 14:40 Комментарии

Рамазан - месяц священного поста у мусульман, один из пяти столпов ислама. Все это время мусульмане днем отказываются от приема пищи, воды и других напитков, употребления табака и интимной близости, а также не угодных Богу деяний. Пост начинается за пять минут до утреннего намаза и заканчивается после захода солнца (с началом вечернего намаза).

В Рамазан мусульмане стремятся побороть свои пороки и жить с чистыми помыслами. Орозо длится 29 или 30 дней - в зависимости от лунного календаря. Соответственно в этом году он может завершиться 24 или 25 июня.

В зависимости от появления луны начало орозо может измениться на один день.

Как соблюдать орозо? Ответы на часто задаваемые вопросы читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>