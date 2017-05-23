Бизнес на грязных ногах — как в больницах Бишкека зарабатывают на бахилах

23 мая 2017, 14:52 Комментарии

Лично я с проблемой продажи бахил столкнулся в конце прошлого года. Тогда близкий мне человек лежал в больнице после операции, и я посещал его несколько раз в день. Изначально покупал бахилы у медсестер по 5 сомов за пару, но позже они сказали, что "товар" у них закончился, и попросили приобретать бахилы в аптеке на втором этаже того же здания. Там пара стоила уже 10 сомов. "Наверное, прибыльное дело", - подумал я тогда. И убедился в этом сейчас, когда подробнее узнал о фактах, с которыми вы ознакомитесь, прочитав эту статью.

Показываем пальцем С коммерческим барьером в виде продажи бахил во многих государственных медицинских заведениях, вероятно, сталкивался каждый. Но для полноты картины следует привести конкретные примеры.

© Sputnik / Максат ЭлебесовГородская клиническая больница №1. Фотография сделана в момент, когда женщина продала две пары бахил юношам и взяла с них 10 сомов В городской клинической больнице №1 по улице Фучика у входа сидит человек, который может не только подсказать, в какой палате лежит нужный вам пациент, но и продать бахилы по 5 сомов за пару.

В Национальном центре охраны материнства и детства сотрудницы больницы стараются не пропускать людей, пока те не купят у них бахилы.

В Национальном госпитале есть три отделения. Тут на входе стоит автомат, в который можно положить 5 сомов и получить капсулу с бахилами. Здесь никто не вынуждает покупать бахилы, однако сюда возвращаются некоторые посетители, которых не пропустили в отделения.

В Научном центре урологии процесс получения бахил немного другой: здесь также стоят автоматы с "товаром", однако 5-сомовые монеты берет сотрудница больницы, которая сидит возле аппарата и достает бахилы из пакета.

В Научно-исследовательском институте хирургии сердца и пересадки органов установлен автомат. Сотрудник службы безопасности просит всех посетителей надеть бахилы.

Объяснить, почему государственное медучреждение продает посетителям бахилы, главный врач горбольницы №1 Жусуп Бошкоев не смог. В телефонном разговоре он сказал, что сотрудники больницы просят посетителей покупать бахилы в аптеке. На сообщение о том, что работник его заведения занимается продажей, главврач ничего не ответил, сказал только, что не может разговаривать.

Расспросы руководителей других медучреждений я посчитал нецелесообразными.

Сколько зарабатывают на бахилах? Конечно же, ни один сотрудник больницы не расскажет малознакомому человеку, зарабатывает ли он или руководитель клиники на продаже медицинских изделий. Поэтому под видом покупателя я обратился к человеку, продающему бахилы оптом. Он сообщил, что может предоставить их по 1,5 сома за пару, а при покупке 5 тысяч штук может скинуть 10 тыйынов с каждой пары.

- Тяжело ли договориться с сотрудниками больниц? Вы сами пробовали?

- Я работал так раньше, обычно постовые медсестры покупали и реализовывали бахилы. Но сейчас такое ощущение, что руководство клиник запрещает им продавать. Это же прибыльное дело, поэтому руководство и сюда запустило свои руки.

- Сколько бахил в день покупают в среднем?

- Раньше у меня их брал один госпиталь. У них там на три хирургических отделения один вход, на котором стоят медсестры. Они брали у меня тысячу штук в день.

Пациентов разрешено посещать каждый день, следовательно, в месяц можно продать бахил на 150 тысяч сомов. Если вычесть сумму стоимости "товара" (45 тысяч), то чистая прибыль составит 105 тысяч.

Мнение министра здравоохранения Продажа бахил в больницах запрещена, сказал мне по телефону в самом начале разговора министр здравоохранения Талантбек Батыралиев. Однако позже он поправился, объяснив, что больницы не могут обеспечивать всех посетителей бесплатными бахилами, расходы на это не предусмотрены.

"Бахилы должны продавать по себестоимости, но извлекать из этого прибыль нельзя. Однако для того, чтобы применять какие-то меры, нужно официальное подтверждение. Пусть это будет жалоба с конкретным обвинением и подписью", - сказал министр.

По его словам, если кто-то из кыргызстанцев столкнется с такой проблемой, он может написать жалобу на руководителя медучреждения и подать ее на имя министра. Ведомство постарается сделать все, чтобы на посетителях не зарабатывали.

Что говорит закон? Напрямую закон не запрещает продажу бахил. С их помощью в больницах поддерживается чистота в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Но торговля ими в медучреждении незаконна хотя бы потому, что в Конституции есть 47-я статья, второй пункт которой гласит: "Государство создает условия для медицинского обслуживания каждого и принимает меры по развитию государственного, муниципального и частного секторов здравоохранения". То есть недопущение граждан в больницы и поликлиники из-за того, что вы не хотите покупать на входе бахилы, незаконно.

Надеемся, что данная публикация станет для депутатов Жогорку Кенеша либо Министерства здравоохранения призывом к действию - изменению условий обслуживания населения.