Золотые россыпи коррупционеров. Как им живется в КР и в соседних странах

23 мая 2017, 14:32 Комментарии

В Туркмении подозреваемый во взяточничестве вице-премьер-министр Батыр Эрешов повесился. В Таджикистане нашли бункер, где задержанный за взяточничество замглавы Агентства по финансовому контролю и борьбе с коррупцией Давлатбек Хайрзода прятал золото и пачки долларов. И только в Кыргызстане обвиняемые в мародерствах, казнокрадстве, мошенничестве и аферах деятели, воровавшие миллионами, продолжают заниматься политикой, прикрывшись оппозиционной ширмой.

Безнаказанность порождает беззаконие. Как раз несоблюдение принципа неотвратимости наказания - главная причина того, что политическая коррупция, достигшая в Кыргызстане масштабов национального бедствия, по-прежнему сохраняет влияние на государственные институты. Один из самых громких процессов последних лет над бывшим руководителем администрации президента Данияром Нарымбаевым показал, что наш карающий меч правосудия, похоже, сильно затупился. Вместо него в отношении касты привилегированных казнокрадов используют плети, и максимум их хватает на то, чтобы устроить показательную порку. Наворовал на всю оставшуюся жизнь - немного отсидел в VIP-камере и... на заслуженный отдых. Без почета, конечно, но зато в шоколаде. Следствие недорабатывает, наказание явно непропорционально масштабам расхищенного. И как же не воровать на высоком посту, когда вокруг столько соблазнов, а Фемида проявит чрезвычайную гуманность.

Учитывая тактику защиты нынешних высокопоставленных коррупционеров, просто удивительно, что Нарымбаев не стал изображать из себя жертву политических репрессий. Случись прокол несколько позже, можно было бы смело голосить о том, что власть преследует неугодных. Именно эту карту сейчас и разыгрывают Омурбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов, Аида Салянова и Канат Исаев. Они настолько уверены в собственной неуязвимости перед законом, что даже находясь под следствием, продолжают вести себя нагло и дерзко. Они ведь видели на примере других коррупционеров, что есть варианты, как легко отделаться или вообще избежать ответственности. Более того, эта группа уголовно преследуемых политических элементов пытается вернуться во власть, и претендует в том числе на пост президента. Это можно объяснить только тем, что мародеры, коррупционеры, аферисты и мошенники абсолютно не сомневаются в том, что принцип неотвратимости наказания в очередной раз даст осечку.

Буквально сегодня стало известно, что в Ашхабаде повесился заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Батыр Эрешов.

В правительстве Туркмении чиновник курировал промышленность и, как предполагают СМИ, мог стать фигурантом уголовного дела, заведенного в ходе антикоррупционной кампании. То есть только из-за того, что высокопоставленного чиновника начали подозревать, еще при должности он выбрал самоубийство. Он, видимо, даже не надеялся на то, что суд его может оправдать или назначить условное наказание.

А вот другой случай последних дней. В Душанбе был недавно задержан бывший заместитель главы Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана Давлатбек Хайрзода. В рамках проведенного против него уголовного дела в особняках, где проживают его родственники, были проведены обыски. В родительском доме нашли тайник, набитый золотом и долларами. Таджикские СМИ опубликовали фото, сделанные в бункере. На снимках россыпи золотых цепей, кулонов, браслетов и прочих ювелирных изделий с драгоценными камнями свалены в черные целлофановые пакеты, которые обычно используют под мусор. Пачек с купюрами в иностранной валюте столько, что их можно взвешивать килограммами.

Одним словом, всему миру продемонстрировали борьбу с коррупцией в картинках и на конкретных примерах. Ничего подобного в Кыргызстане мы еще не видели. Может, все еще впереди? Или у нас нельзя проводить обыски в домах политических мошенников и аферистов, даже у тех, кому предъявлены обвинения?