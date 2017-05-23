Доллар США: 67.9176 (+0.0043) 
Евро: 75.8436 (+0.1271) 
Золото: 40.36 $/гр (+0.11) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Золотые россыпи коррупционеров. Как им живется в КР и в соседних странахЗолотые россыпи коррупционеров. Как им живется в КР и в соседних странахПодари пенсионеру ресивер — волонтеры проводят акциюПодари пенсионеру ресивер — волонтеры проводят акцию

На счет МЧС поступило более 12 млн сомов в помощь пострадавшим от стихийных бедствий

Источник:
http://kabar.kg/news/na-schet-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427595-ru.html

Похожие новости

МИД КР выясняет, есть ли кыргызстанцы среди жертв и пострадавших в теракте в Манчестере

Правительство поручило активизировать работу по ликвидации последствий стихийных бедствий

Жениш Разаков посетил в Узгене села, пострадавшие от оползня

На счет МЧС поступило более 12 млн сомов пострадавшим в Ошской области

МИД проверяет наличие кыргызстанцев среди погибших и пострадавших в Манчестере

23 мая 2017, 14:29       Комментарии

Бишкек, 23 мая /Кабар/. На счет МЧС КР поступают денежные средства для пострадавшего населения от стихийных бедствий в Узгенском и Чон-Алайском районах Ошской области. Об этом сообщает пресс-сулжба МЧС.
По состоянию на 13:00 часов 23 мая 2017 года, на счет МЧС КР для пострадавшего населения в Чон-Алайском районеот землетрясения поступило 7 млн. 204 тыс. 509 сом.
По состоянию на 13:00 часов 23 мая 2017 года, на счет МЧС КР для пострадавших от оползня в селе Аюу а/а Зергер Узгенского района поступило 4 млн. 894 тыс. 674 сом.
По состоянию на 13:00 часов 23 мая 2017 года, на счет МЧС КР для пострадавших от оползня в а/а Жалпак-Таш Узгенского района поступило 1 млн. 206тыс. 392 сом.
Напомним, были открыты счета для перечисления денежных средств в целях оказания помощи пострадавшим в результате схода оползня в селе Аюу айыльного аймака Зергер, в а/а Жалпак-Таш Узгенского района, а также пострадавшим в результате землетрясения в Чон-Алайском районе Ошской области.
Физические и юридические лица, желающие оказать помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, могут перечислить средства на указанный ниже счет со следующими реквизитами:
Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от землетрясения
Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от землетрясения 3 мая 2017 года населения Чон-Алайского района"
Счет получателя: 4407012100009383
Банк получателя: Центральное казначейство МФКР
БИК: 440001
Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)
Назначение: Указать подробное назначение.
ИНН 00103200110150
Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от оползня
Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от оползня в селе Аюу с/о Зергер Узгенского района"
Счет получателя: 4407012100009282
Банк получателя: Центральное казначейство МФКР
БИК: 440001
Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)
Назначение: Указать подробное назначение.
ИНН 00103200110150
Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от оползня
Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от оползня в сельском округе Жалпак-Таш Узгенского района Ошской области"
Счет получателя: 4407012100009585
Банк получателя: Центральное казначейство МФКР
БИК: 440001
Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)
Назначение: Указать подробное назначение.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум