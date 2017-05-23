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Госслужба миграции обратилась в Следственный комитет России по факту невыплаты зарплаты кыргызстанцам

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427594-ru.html

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23 мая 2017, 14:29       Комментарии

Сотрудники представительства Госслужбы миграции Кыргызстана 16 мая провел выезд по обращению гражданки КР Айгуль Садыковой относительно невыплаты заработной платы в сумме 170 тыс. рублей работодателем Эрнистом Айтимбетовым.
Как сообщили 23 мая в ведомстве, после проведенных переговоров заявителю выплачена полная сумма задолженности по заработной плате в сумме 170 тыс. рублей.
Кроме того, 17 мая проведен выезд в ООО "Юникор" по обращению гражданина Кыргызстана Аргена Кагастиева относительно невыплаты заработной платы в сумме 118,8 тыс. рублей. После проведенных переговоров руководством ООО "Юникор" заявителю выплачена полная сумма задолженности.
В тот же день сотрудники представительства провели выезд в магазин "Детский мир" в Москве по обращению гражданки КР Оксаны Додуевой относительно невыплаты 156,8 тыс. рублей. После проведенных переговоров с руководством магазина выплачена неполная сумма задолженности по заработной плате в сумме 23 тыс. рублей.
Также сотрудники представительства Госслужбы миграции Кыргызстана 19 мая провели выезд в ООО "Ласкита" в город Воскресенск Московской области по обращению гражданина КР Нарынбека Торобекова, у которого работодатель изъял паспорт. После проведенных переговоров с руководством ООО "Ласкита" заявителю возвращен паспорт.
За отчетный период представительство направило 1 письмо в Следственный комитет России с просьбой оказать содействие в восстановлении нарушенного трудового права граждан КР в части невыплаты заработной платы.

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