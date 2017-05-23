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Школьники Кыргызстана получили бронзу Азиатской олимпиады по математике

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427593-ru.html

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23 мая 2017, 14:15       Комментарии

БИШКЕК, 23 мая - Sputnik. Школьники из Кыргызстана завоевали бронзовые награды Азиатской олимпиады по математике, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки КР.
Кыргызстан участвует в данной олимпиаде с 2007-го. В этом году страну представляли семь человек.
По итогам интеллектуального соревнования ученик 11-го класса бишкекского лицея "Сапат" имени Чингиза Айтматова Садинур Азисбек уулу и ученик 10-го класса каракольского лицея "Сапат" имени Хусеина Карасаева Досхан Жекшеев были удостоены третьего места. Садинуру не хватило всего 1 балла до серебряной медали.
Призеры уже готовятся к Международной олимпиаде по математике, которая пройдет в этом году в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Азиатская олимпиада по математике проводится с 1989 года, количество стран-участниц на сегодня - 41.

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