Школьники Кыргызстана получили бронзу Азиатской олимпиады по математике

23 мая 2017, 14:15 Комментарии

БИШКЕК, 23 мая - Sputnik. Школьники из Кыргызстана завоевали бронзовые награды Азиатской олимпиады по математике, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки КР.

Кыргызстан участвует в данной олимпиаде с 2007-го. В этом году страну представляли семь человек.

По итогам интеллектуального соревнования ученик 11-го класса бишкекского лицея "Сапат" имени Чингиза Айтматова Садинур Азисбек уулу и ученик 10-го класса каракольского лицея "Сапат" имени Хусеина Карасаева Досхан Жекшеев были удостоены третьего места. Садинуру не хватило всего 1 балла до серебряной медали.

Призеры уже готовятся к Международной олимпиаде по математике, которая пройдет в этом году в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Азиатская олимпиада по математике проводится с 1989 года, количество стран-участниц на сегодня - 41.