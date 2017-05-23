Подари пенсионеру ресивер — волонтеры проводят акцию

23 мая 2017, 14:27 Комментарии

БИШКЕК, 23 мая - Sputnik. Активисты Токмока запустили акцию "Помоги бабушке": они покупают и подключают ресиверы людям преклонного возраста, которые не могут себе этого позволить, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан волонтер Марат Абдраев.

После того как аналоговое вещание отключили, многие пенсионеры остались без телевидения. Подключение "цифры" стоит минимум 600 сомов. Не все наши старики могут позволить себе такие траты.

"Мы посетили двух бабушек: Гвоздилову Софию Аркадьевну, которая похоронила дочь и воспитывает внука с ДЦП, и Гайнулину Зою Хайруловну, она живет одна после смерти сына. Правда, временами ее навещают дочь с внуками. Обеим пенсионеркам установили российские ресиверы с сертификатом "D-Color", и теперь у них показывает 61 канал", - рассказал Абдраев.

На сегодня молодые люди установили ресиверы трем бабушкам. Волонтеры предлагают всем желающим присоединиться к их акции, чтобы пенсионеры имели возможность смотреть телевизор, как и раньше.

Как подключить ресивер, что делать при плохом сигнале и сколько стоит коммерческий канал ЦТВ, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>