Жениш Разаков посетил в Узгене села, пострадавшие от оползня

23 мая 2017, 14:12 Комментарии

Вице-премьер-министр Жениш Разаков накануне посетил села Курбу-Таш Жалпак-Ташского айыльного аймака и село Аюу Зергерского айыльного аймака Узгенского района Ошской области, сообщает пресс-служба правительства.

Он проинспектировал ход реализации ранее данных премьер-министром поручений по оперативной ликвидации последствий стихийных бедствий.

"Заместитель полпреда в Ошской области Байыш Юсупов, заместитель министра чрезвычайных ситуаций Равшанбек Рысбаев, заместитель председателя правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Нурлан Садыков и представители Министерства транспорта и дорог проинформировали о проводимых по линии их ведомств мероприятий, направленных на устранение последствий природного катаклизма", – говорится в сообщении.

Жениш Разаков поручил руководителям соответствующих государственных органов активизировать работы в данном направлении и в строго установленные сроки исполнить ранее данные поручения главы правительства.

Напомним, в результате оползня, сошедшего 29 апреля 2017 года в 6 часов 50 минут на жилые дома в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области, погибло 24 человека.