Доллар США: 67.9176 (+0.0043) 
Евро: 75.8436 (+0.1271) 
Золото: 40.36 $/гр (+0.11) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Школьники Кыргызстана получили бронзу Азиатской олимпиады по математикеШкольники Кыргызстана получили бронзу Азиатской олимпиады по математикеКубатбек Боронов — о трагедии в Узгене и подготовке к туристическому сезонуКубатбек Боронов — о трагедии в Узгене и подготовке к туристическому сезону

Жениш Разаков посетил в Узгене села, пострадавшие от оползня

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/zhenis...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427591-ru.html

Похожие новости

МИД КР выясняет, есть ли кыргызстанцы среди жертв и пострадавших в теракте в Манчестере

Норвежец, объездивший весь мир, составил топ-12 стран, которые стоит посетить. Кыргызстан — в их числе

На счет МЧС поступило более 12 млн сомов в помощь пострадавшим от стихийных бедствий

Кубатбек Боронов — о трагедии в Узгене и подготовке к туристическому сезону

На счет МЧС поступило более 12 млн сомов пострадавшим в Ошской области

23 мая 2017, 14:12       Комментарии

Вице-премьер-министр Жениш Разаков накануне посетил села Курбу-Таш Жалпак-Ташского айыльного аймака и село Аюу Зергерского айыльного аймака Узгенского района Ошской области, сообщает пресс-служба правительства.
Он проинспектировал ход реализации ранее данных премьер-министром поручений по оперативной ликвидации последствий стихийных бедствий.
"Заместитель полпреда в Ошской области Байыш Юсупов, заместитель министра чрезвычайных ситуаций Равшанбек Рысбаев, заместитель председателя правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Нурлан Садыков и представители Министерства транспорта и дорог проинформировали о проводимых по линии их ведомств мероприятий, направленных на устранение последствий природного катаклизма", – говорится в сообщении.
Жениш Разаков поручил руководителям соответствующих государственных органов активизировать работы в данном направлении и в строго установленные сроки исполнить ранее данные поручения главы правительства.
Напомним, в результате оползня, сошедшего 29 апреля 2017 года в 6 часов 50 минут на жилые дома в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области, погибло 24 человека.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум