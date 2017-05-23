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Вышел клип к песне Алмазбека Атамбаева "Я вас люблю"

Источник:
http://knews.kg/2017/05/vyshel...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427590-ru.html

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23 мая 2017, 12:58       Комментарии

Накануне, 22 мая, в сети появился клип к песне президента КР Алмазбека Атамбаева "Я вас люблю".
За короткое время клип набрал более 3 тыс. просмотров. Песня "Я тебя люблю" написана Алмазбеком Атамбаевым в прошлом году. Тогда же президент разрешил сделать к ней клип молодому режиссеру Мирлану Саткымбаеву на основе его видеоматериалов о молодежи Кыргызстана. Теперь же он презентовал новый вариант видеоряда к той же песне Алмазбека Атамбаева.
Напомним, это не первая песня президента Атамбаева. Первый клип главы государства по сети распространился в июле 2016 года. Всего выпущено семь песен, из них две — на кыргызском языке.

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