Кубатбек Боронов — о трагедии в Узгене и подготовке к туристическому сезону

23 мая 2017, 14:07 Комментарии

Глава МЧС Кыргызстана Кубатбек Боронов вот уже 6 лет неизменно занимает свой пост. За это время было много и взлетов, и падений. Последний случай в Узгенском районе не оставил никого равнодушным. В связи с этим редакция решила поинтересоваться, что же делает Министерство чрезвычайных ситуаций КР для предотвращения трагедий.

В интервью K-News генерал-майор прокомментировал ситуацию с сошедшим оползнем, а также рассказал, как сотрудники МЧС готовятся к не менее опасному в плане угроз для человеческих жизней туристическому сезону.

Можете прокомментировать ситуацию, с сошедшим оползнем в Оше? — Как мы все знаем, 29 апреля 2017 года произошла страшная трагедия, сошел оползень в селе Аюу Узгенского района. В результате ЧП оползень накрыл 11 жилых домов. Общий объем сошедшей массы составило 200 тыс. м3 . К сожалению, под оползнем остались 24 человека. Для поисковых работ были привлечены свыше 300 спасателей, 100 солдат с Генерального штаба КР и местные жители. Из-под оползня было извлечено 8 тел погибших. В итоге 4 мая, после проведенного совещания с жителями и аксакалами села, было решено завершить поисковые работы. Для тех семей, которые проживали на оползне опасном участке, в селе Аюу временно установлено 47 единиц палаток и выделены необходимые теплые принадлежности и продукты питания.

Что Вы предприняли для того, чтобы предотвратить трагедию? — Со своей стороны МЧС проводит обследование участков проявления опасных природных процессов, в том числе оползневых зон, по результатам чего выдаются заключения о том, что данный участок является опасным для проживания и нахождения, с рекомендацией органам местного самоуправления. Далее министерством выдаются предписания органам местного самоуправления об отселении семей из опасных зон.

За какое время жители села были предупреждены? — Как и положено, были направлены письма-предписания главам айыльных аймаков и главам райгосадминистраций — акимам, полномочным представителям правительства КР – губернаторам областей. Мы отправляли предписание трижды, последние было отправлено 16 марта. В этих предписаниях было указано, что нужно переселить людей, при необходимости все-таки нужно было это сделать принудительно. Было много вопросов, в частности, многие интересовались, почему МЧС или местные власти принудительно не отселили жителей. В рамках закона ни у одного государственного органа, местной власти нет права на принудительное отселение жителя из его дома. То есть это было решение каждого гражданина и каждой семьи. Как вы готовитесь к туристическому сезону? — У нас по стране в регионах есть пожарно-спасательные части. Как известно, наши спасатели выезжают на все чрезвычайные ситуации, согласно своим функциональным обязанностям. Спасательные подразделения выезжают на места пожаров, аварий и чрезвычайных ситуаций. В летний период дополнительно выставляются оперативные группы на автодороге Бишкек-Нарын–Торугарт (Боомское ущелье) для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации по данному маршруту. Центр подготовки водолазов и проведения подводно-технических работ при МЧС на основе договора с частными пансионатами, домами отдыха проводит обучение. В домах отдыха, пансионатах и других таких центрах в целях безопасности в обязательном порядке должны быть спасатели. Как я ранее сказал, на основе договора наша водолазная служба обучает персонал именно по категории "спасатель на воде". Но сам контроль за соблюдением и выполнением требований мер безопасности на воде возлагается на руководителей предприятий, которые используют водоемы с производственной, оздоровительной, спортивной или иной целью, а также для массового отдыха граждан. Какова численность сотрудников, и ощущается ли нехватка кадров? В структуре МЧС работают более 5 тыс. сотрудников. По некоторым специализациям да, есть нехватка кадров. Например, министерство нуждается в химиках, связистах, медиках и программистах. Заработная сотрудников МЧС в среднем колеблется от 10 тыс. до 12 тыс. сомов.