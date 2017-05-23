Депутат: Премьер должен уйти в отставку после объявления о баллотировании

23 мая 2017, 13:53 Комментарии

Премьер-министр страны должен подать в отставку после объявления о баллотировании в президенты в открытую. Об этом сегодня, 22 мая, сказал депутат Алмамбет Шыкмаматов ("Ата-Мекен") на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.

По его словам, сейчас в законе прописано, что премьер-министр может уйти в отставку только после того, как он будет зарегистрирован в качестве кандидата.

После чего он обратился к представителю Министерства юстиции и сказал, чтобы ведомство инициировало в парламенте именно такую норму.

Отметим, сегодня комитет рассматривал законопроект о внесении изменений в конституционный закон о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша.

Шыкмаматов добавил, что премьер пройдет регистрацию только через три месяца, однако до этого, находясь на посту, он может препятствовать своим конкурентам. "В других странах, как только премьер заявляет о баллотировании, уходит в отставку", - добавил он.

В свою очередь замминистра юстиции Махамаджан Иминов ответил лишь тем, что нужно рассмотреть этот вопрос.

Отметим, недавно парламентская фракция СДПК объявила о решении политсовета, согласно которому в президенты будет выдвинута кандидатура Сооронбая Жээнбекова.