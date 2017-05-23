Доллар США: 67.9176 (+0.0043) 
Евро: 75.8436 (+0.1271) 
Золото: 40.36 $/гр (+0.11) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Спикеру парламента Чыныбаю Турсунбекову хотят сделать замечаниеСпикеру парламента Чыныбаю Турсунбекову хотят сделать замечаниеДепутат: Премьер должен уйти в отставку после объявления о баллотированииДепутат: Премьер должен уйти в отставку после объявления о баллотировании

На Азиатской олимпиаде по математике школьники из КР стали призерами

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360324_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427587-ru.html

Похожие новости

Школьники Кыргызстана получили бронзу Азиатской олимпиады по математике

Школьники из КР завоевали бронзовые медали Азиатской олимпиады по математике

Школьники из Кыргызстана завоевали бронзовые медали Азиатской олимпиады по математике

Negatiff Самоубийство вице-премьера Туркменистана, пропавшая в России кыргызстанка и Toyota, чуть не сбившая школьников

В Кыргызстане 10% школьниц вступают в половую связь, - Минздрав

23 мая 2017, 13:58       Комментарии

Школьники из Кыргызстана завоевали бронзовые медали Азиатской олимпиады по математике. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки КР.
В ведомстве уточняют, что республика участвует в олимпиаде с 2007 года. В этом году от Кыргызстана выступало 7 человек: Азисбек уулу Саадинур, Жекшеев Дослан, Жолдубай уулу Бекжол, Абдирасулов Амирбек, Чикетаев Бегаалы, Калыков Алибек и Календеров Актан.
По итогам олимпиады ученик 11-го класса бишкекского лицея "Сапат" им. Чынгыза Айтматова Азисбек уулу Саадинур и ученик 10-го класса каракольского лицея "Сапат" им. Хусеина Карасаева Жекшеев Дослан удостоились бронзовых медалей. Стоить отметить, Саадинуру не хватило лишь одного балла до серебряной медали.
Теперь ребята готовятся к предстоящей международной олимпиаде по математике, которая пройдёт в Бразилии, Рио-де-Жанейро.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум