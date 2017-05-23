На Азиатской олимпиаде по математике школьники из КР стали призерами

23 мая 2017, 13:58 Комментарии

Школьники из Кыргызстана завоевали бронзовые медали Азиатской олимпиады по математике. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки КР.

В ведомстве уточняют, что республика участвует в олимпиаде с 2007 года. В этом году от Кыргызстана выступало 7 человек: Азисбек уулу Саадинур, Жекшеев Дослан, Жолдубай уулу Бекжол, Абдирасулов Амирбек, Чикетаев Бегаалы, Калыков Алибек и Календеров Актан.

По итогам олимпиады ученик 11-го класса бишкекского лицея "Сапат" им. Чынгыза Айтматова Азисбек уулу Саадинур и ученик 10-го класса каракольского лицея "Сапат" им. Хусеина Карасаева Жекшеев Дослан удостоились бронзовых медалей. Стоить отметить, Саадинуру не хватило лишь одного балла до серебряной медали.

Теперь ребята готовятся к предстоящей международной олимпиаде по математике, которая пройдёт в Бразилии, Рио-де-Жанейро.