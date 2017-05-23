23 мая 2017, 14:01 Комментарии

Спикеру парламента Чыныбаю Турсунбекову хотят сделать замечание. С таким предложением выступил сегодня, 23 мая, депутат Кенжебек Бокоев ("Республика - Ата-Журт") на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.

Отметим, сегодня комитет рассмотрел внесение изменений в конституционный Закон о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша.

Как стало известно, документ не вынесли на обсуждение и он не был опубликован на сайте Жогорку Кенеша.

Депутат Исхак Масалиев ("Онугуу-Прогресс") отметил, что нужно отложить этот вопрос на неделю, чтобы хотя бы формально Министерство юстиции провело процедуры.

Коллегу поддержали и другие депутаты, в частности, Бокоев удивился, каким образом этот законопроект оказался на рассмотрении комитета, обойдя все процедуры.

В итоге депутаты сняли этот вопрос с повестки дня, однако предложили, чтобы замечание спикеру сделал депутат Бокоев как член комитета.

В свою очередь Бокоев заверил, что замечание будет сделано во время пленарного заседания.