Урумчи - удивительный центр на "Шёлковом пути"

23 мая 2017, 12:52 Комментарии

Свою статью я хочу начать со слов: "Кто поверит сказанному от нас?", потому что кыргызы, не побывавшие в Китае и не видевшие творения китайского народа, назовут меня сказочником, и я в их глазах могу оказаться кыргызским Марко Поло.

В городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района для корреспондентов 20 стран мира, среди которых числятся Австрия, Бельгия, Германия, другие Европейские страны, страны арабского мира, из Центральной Азии - Туркменистан, Казахстан и Кыргызстан, страны из Азии - Таиланд, Монголия, Сингапура, Индонезии и другие, с 10 по 19 мая был организован медийный тур "Экономический пояс Шёлкового пути".

Урумчи издревле считался одним из центров на Великом шёлковом пути, через который проходило огромное количество караванов и во время этого медийного события корреспондентов ознакомили с прошлой и современной историей, культурой, жизнью и бытом местного населения, с экономическо-социальным развитием Синьцзян-Уйгурского автономного района.

В первый же день по прилёту в город Урумчи мне, кыргызскому журналисту, который никогда не был в Поднебесной, бросились в глаза огромные и очень высокие эстакадные мосты, тянущиеся от аэропорта и до центра города. Высота некоторых мостов была наравне с 10-этажными домами, а длина измерялась не метрами, а десятками километров. Также я был очень сильно удивлён тому, что все дороги были без трещин и ям, за 10 дней путешествия я не увидел ни одной ямы или большой трещины на дорогах Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Во время медийного события удивительнее всего оказалось то, что Китай растёт ни по дням, а по часам. Тому подтверждение то, что китайцы без всяких проблем могут построить за два года не только огромные заводы, но и целые микрорайоны жилых домов для своих граждан. Многие огромные заводы, фабрики с которыми нас ознакомили, такие как "Парк программного обеспечения", "Китайская железнодорожная строительная корпорация" и завод по производству полиэтиленовых пакетов, были построены всего лишь за два с лишним года, а минимальная годовая чистая прибыль которых составляет 1 млрд юаней (10 млрд сом), объем производства товаров некоторых из них превышает 10 млрд юаней. Большинство заводов, фабрик и технологических парков построено относительно за короткое время и недавно в 2012-14-ом годах.

Общая площадь всей компании "Парка программного обеспечения" составляет свыше 4 млн кв м, также параллельно идут строительство новых зданий площадью в 1 млн кв м, за 2016 год доход компании составил 12 млрд юаней.

Синьцзянский "Парк программного обеспечения" является лидером на китайском рынке по программному обеспечению и имеет более 900 млн пользователей, использующих их продукт. Компания сотрудничает с такими мировыми брендовыми компаниями, как Hisense, Mersedez-Benz, Leksus, Audi, HTC, Lenovo, ChinaMobile, Honda и другие.

И этот является всего лишь одним из парков, заводов и фабрик, работающих в Китае. Перечислять их долго и утомительно. Чего только стоит рассказать только о роботах, которые могут приносить еду, напоминать о приеме лекарств для пожилых людей, следить и играть с детьми, поднимать вам настроение и многое другое. Желательно, чтобы в экономическом плане Кыргызстан тесно сотрудничал с Китаем и вкладывал все усилия для переноса производств из Китая в Кыргызстан. Китай - это экономический гигант, растущий не по дням, а по часам и от которого мы должны перенять его опыт.

Удивило еще в Китае то, какими методами преподавания и биологической лабораторией там обладают. Для многих из нас не секрет, что посещаемость учеников и студентов в школах и университетах плачевная. А в Китае ситуация совсем иная, посещаемость не только в школах, но и в университетах составляет почти 100%. Мой коллега из Казахстана по имени Нурадыл, как и я, был очень сильно удивлён, узнав об этом, и он задал вопрос одному из организаторов: "Что будет, если ученик или студент будет систематически не посещать занятия или убегать с уроков?". На что получил ответ, что его просто напросто исключат из школы или университета, но таких случаев в Китае очень мало - ответили нам.

В свою очередь мой коллега сказал, что если у нас будут так поступать, как в Китае, тогда нам придётся закрывать целые школы, потому что у нас в некоторых школах из отдалённых сёл ученики сбегают с уроков массово.

Почти во всех школах Китая имеются такие современные оборудования, как интерактивные доски, современная техника для проведения полноценных уроков.

Китайские биологи Синьцзян-Уйгурской Био-Технологической компании изобрели метод превращения пустыни в оазисы. Они изобрели специальную биологическую траву, которая способна расти в неблагоприятных климатических условиях. Вначале я не верил их словам, но когда всё увидел своими глазами, я был просто шокирован увиденным.

Вот в таком вот удивительном Китае я побывал, думаю, я не видел ещё и десятой доли всего удивительного, что есть в Поднебесной.

Ерлан Тургунбаев

Урумчи-Бишкек-Ош