Торага Жогорку Кенеша встретился с премьер-министром Турции

23 мая 2017, 14:04 Комментарии

Бишкек, 23 мая /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков в рамках рабочего визита в Турецкую Республику по приглашению Председателя Великого Национального Собрания Турции Исмаила Кахрамана встретился с премьер-министром Турции Биналы Йылдырымом. Об этом сообщает пресс-служба ЖК КР.

В ходе продолжительной встречи, прошедшей в теплой и дружественной атмосфере, были обсуждены вопросы пути дальнейшего расширения и углубления двустороннего сотрудничества по всем направлениям.

Ч.Турсунбеков выразил надежду, что нынешний визит парламентской делегации придаст большой импульс развитию взаимовыгодных отношений между двумя братскими странами. "Кыргызстан заинтересован в активном политическом диалоге с Турецкой Республикой", - заявил Торага. В частности, отмечая большую роль парламентов двух стран, он подчеркнул, что депутаты должны сближать народы и содействовать политическому взаимодействию.

"Турция является одним из основных торговых и инвестиционных партнеров Кыргызстана", - подчеркнул он. Напоминая о заявленной в 2013 году цели - вывести товарооборот между двумя странами до 1 млрд. долларов США, Торага призвал активизироваться в этом направлении и провести очередное 9-ое заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Укрепление экономических связей между двумя странами возможно также посредством реализации крупных совместных проектов", - добавил Торага.

Выражая удовлетворение относительно сотрудничества в рамках ТюркПА, Торага Ч.Турсунбеков сообщил о готовности кыргызской стороны провести в Кыргызстане очередное пленарное заседание ТюркПА, которое намечено на июль 2017 года.

В свою очередь Бинали Йылдырым отметил важность рабочего визита парламентской делегации Кыргызстана. "Мы всегда заинтересованы развивать отношения с Кыргызстаном, независимость которого Турция признала одной из первых и открыла дипломатическую миссию", - сказал он.

"После известных событий в Турции 15 июля 2016 года, вы первый из высшего руководства Кыргызстана, который сразу же посетил нашу страну. Я хочу выразить благодарность Вам, и уверен, что данный визит откроет новую страницу в нашем сотрудничестве", - сказал Бинали Йылдырым.

Также премьер-министр Турции, касаясь предстоящих президентских выборов, намеченных на осень этого года, пожелал удачи в успешном проведении.

Кроме этого, Премьер-министр Турции остановился на текущем состоянии взаимодействия двух стран в области образования. По его словам, ситуация вокруг бывшего международного образовательного учреждения "Себат" оказала свое определенное влияние на двусторонние отношения. Придавая огромное значение этому вопросу, глава кабмина Турции предложил сотрудничество в новом формате, задействовав при необходимости потенциал государственного образовательного Фонда "Маариф".

Напомним, что в состав делегации во главе с Торага Чыныбаем Турсунбековым вошли депутаты Жогорку Кенеша Асылбек уулу Дамирбек и Бахадыр Сулейманов.