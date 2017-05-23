23 мая 2017, 13:42 Комментарии

Школьники из Кыргызстана завоевали бронзовые медали Азиатской олимпиады по математике, сообщает пресс-служба Минобразования.

Кыргызстан участвует в олимпиаде с 2007 года. В этом году от нашей страны выступало 7 человек: Азисбек уулу Саадинур, Жекшеев Дослан, Жолдубай уулу Бекжол, Абдирасулов Амирбек, Чикетаев Бегаалы, Калыков Алибек и Календеров Актан.

"По итогам олимпиады ученик 11 класса Бишкекского лицея "Сапат" им. Чынгыза Айтматова Азисбек уулу Саадинур и ученик 10 класса Каракольского лицея "Сапат" им. Хусеина Карасаева Жекшеев Дослан удостоились бронзовых медалей. Стоить отметить, что Саадинуру не хватило лишь 1 балла до серебряной медали", – говорится в сообщении.

Призеры Азиатской олимпиады готовятся к предстоящей Международной олимпиаде по математике, которая пройдет в этом году в Бразилии, Рио-де-Жанейро.

Азиатская олимпиада по математике проводится ежегодно с 1989 года. На сегодняшний день олимпиада насчитывает 41 страну-участницу.