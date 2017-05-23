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Школьники из Кыргызстана завоевали бронзовые медали Азиатской олимпиады по математике

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/shkoln...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427578-ru.html

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23 мая 2017, 13:42       Комментарии

Школьники из Кыргызстана завоевали бронзовые медали Азиатской олимпиады по математике, сообщает пресс-служба Минобразования.
Кыргызстан участвует в олимпиаде с 2007 года. В этом году от нашей страны выступало 7 человек: Азисбек уулу Саадинур, Жекшеев Дослан, Жолдубай уулу Бекжол, Абдирасулов Амирбек, Чикетаев Бегаалы, Калыков Алибек и Календеров Актан.
"По итогам олимпиады ученик 11 класса Бишкекского лицея "Сапат" им. Чынгыза Айтматова Азисбек уулу Саадинур и ученик 10 класса Каракольского лицея "Сапат" им. Хусеина Карасаева Жекшеев Дослан удостоились бронзовых медалей. Стоить отметить, что Саадинуру не хватило лишь 1 балла до серебряной медали", – говорится в сообщении.
Призеры Азиатской олимпиады готовятся к предстоящей Международной олимпиаде по математике, которая пройдет в этом году в Бразилии, Рио-де-Жанейро.
Азиатская олимпиада по математике проводится ежегодно с 1989 года. На сегодняшний день олимпиада насчитывает 41 страну-участницу.

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