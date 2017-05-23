Доступная ипотека: в каких странах выгоднее покупать недвижимость

23 мая 2017, 13:46 Комментарии

После принятия законопроекта "О государственном ипотечном жилищном кредитовании" покупка собственного жилья в Кыргызстане стала доступней. Процентная ипотеки снизилась с 25-27% до 10-12%. Однако стала ли ипотека от этого доступнее для кыргызстанцев? И действительно ли процентные , предлагаемые Государственной ипотечной компанией КР, являются настолько выгодными?

Чтобы представить полную картину действительно демократичных предложений для желающих оформить ипотечный кредит, редакция K-News сравнила ставки, предлагаемые государством, в разных странах мира. Для полноты картины мы указали среднюю стоимость квадратного метра в том или ином уголке планеты и средний размер заработной платы.

Кыргызстан Процентные ставки, предлагаемые ГИК КР, составляют 10-12% годовых, в зависимости от суммы первоначального взноса. Если будущий владелец жилья изначально вносит лишь десятую часть от стоимости недвижимости, процентная ставка составит 12%. При первоначальном взносе в 20% ставка снижается до 11%, про 30-процентном взносе проценты будут минимальными — 10%. Срок выплаты может достигать 15 лет.

Отметим, что средняя заработная плата в республике, по данным Numbeo, составляет $239, однако на данный момент в программе "Доступное жилье" могут участвовать только работники, получающие зарплату из государственного бюджета. К этой категории относятся врачи, учителя, воспитатели, работники культуры и социального сектора. При этом их доход едва ли превышает 8-10 тысяч сомов ($117-147), а цена за квадратный метр новостройки в центре Бишкека равняется в среднем $717.

Япония Наиболее выгодные условия для ипотеки предлагают в Япония, хотя страна находится в рейтинге самой дорогой недвижимости в мире.

Для того чтобы обеспечить жильем население, государство установило низкие процентные ставки по ипотеке – в среднем 2%. Особенностью является то, что срок выплаты может достигать 50 лет. Причем, если родители не успели его выплатить, то долг передается детям.

Цена за квадратный метр в центре крупного города в среднем составляет $8 тыс. 400. Средняя зарплата по Японии — $2 тыс. 464.

Швейцария Швейцарская госипотека считается одной из самых выгодных в мире. В последние годы ставка по 10-летнему ипотечному кредиту составляла всего 1,9 % годовых. В этой стране, где банковская система считается крупнейшей и одной из самых стабильных в мире, ипотека выгодна и банкам, у которых достаточно свободных денежных средств, и заемщикам, у которых денег не хватает. Неудивительно, ведь цены на недвижимость очень высокие, квадратный метр в центре города обходится в $12 тыс. 500 $. Средняя заработная плата жителя Швейцарии составляет $4 тыс. 900. Первоначальный взнос при оформлении ипотеки составляет всего 10%.

Туркменистан Туркменистан находится в самых выгодных условиях среди государств Средней Азии. В этой стране предусмотрено предоставление гражданам ипотечных кредитов сроком на 30 лет под 1% годовых. Льготный период, освобождающий от выплат, составляет 5 лет.

Также стоит отметить относительно высокую заработную плату для региона — $655. Однако и цены на недвижимость в Туркмении несколько выше, чем в соседних странах – порядка $2 тыс. 700 за квадратный метр в центре Ашхабада. В других крупных городах цены на порядок ниже. Так, однокомнатную квартиру в центре туркменской столицы сегодня предлагают в среднем за 200 тыс. манат (около $60 тыс.). Трешка ближе к центру в многоквартирном доме обойдется в 350 тыс. манат ($100 тыс.).

Казахстан По республике ипотека составляет от 17% и выше. Однако страна находится в ожидании старта программы "Нурлы жер". Предполагается, что населению будут доступны ипотечные кредиты под 10% годовых. Срок кредитования – 15 лет. Заемщикам необходимо будет внести первоначальный взнос в размере 30% от стоимости квартиры.

Цена за квадратный метр в центре города (в среднем по Казахстану) — $1 тыс. 195. Средняя зарплата казахстанца — $409.

Россия В России заемщики, воспользовавшиеся госпрограммой, выплачивают 12% годовых. Срок кредитования может достигать 20 лет, при этом первоначальный взнос – 20%. Средняя заработная плата в стане составляет $651. Средняя цена за квадратный метр в центре города (по всей России) составляет $2 тыс.