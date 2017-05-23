Замминистра культуры Фархада Бекманбетова предложили снять с должности

23 мая 2017, 13:22 Комментарии

Сегодня, 23 мая, в правительстве подняли вопрос о снятии с должности заместителя министра культуры информации и туризма Фархада Бекманбетова.

Сегодня на заседании рассматривали вопрос о исполнительной дисциплине в госорганах по итогам 2016 года и первого квартала 2017 года.

По данным руководителя аппарата правительства Акылбека Осмоналиева, за отчетный период правительство шесть раз давало поручение подготовить документы о музейном деле, однако задание не было выполнено. Он внес предложение рассмотреть вопрос о снятии с должности замминистра Фархада Бекманбетова.

Напомним, Фархад Бекманбетов был назначен на должность замминистра в 2016 году. До этого он руководил общественным фондом "Айтыш".