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Туратбек Сулайманкул уулу принес КР последнюю медаль на Исламских играх

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360318_ty...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427575-ru.html

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23 мая 2017, 13:39       Комментарии

Последнюю медаль в копилку сборной Кыргызстанана Исламских играх солидарности принес Туратбек Сулайманкул уулу в состязаниях по ушу-саньда.
Как сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта, Туратбек Сулайманкул уулу боролся за награды в весовой категории до 48 кг.
На пути к финалу он одолел представителей Йемена и Азербайджана. А за золото кыргызстанец поборолся с Мехметом Демирси из Турции и проиграл схватку.
Отметим, серебро Туратбека Сулайманкул уулу является 17-й медалью в копилке сборной Кыргызстана. Всего четыре золота, пять серебряных и 8 бронзовых медалей.
Медали высшей пробы завоевали дзюдоист Юрий Краковецкий, борцы Каныбек Жолчубеков и Муслим Евлаев, а также Айсулуу Тыныбекова.
Серебро, помимо Сулайманкул уулу, у борцов Руслана Царева, Узура Джузупбекова, Жаната Кыйлыбаева, Алибека Осмонова, а бронзовые медали взяли дзюдоисты Отар Бестаев, Владимир Золоев, Бектур Рысмамбетов, Дарья Таланова (плавание), Дарья Маслова (легкая атлетика), Кайрат Туголбаев (греко-римская борьба), Айпери Медет кызы (женская борьба) и женская сборная по волейболу.

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