Туратбек Сулайманкул уулу принес КР последнюю медаль на Исламских играх

23 мая 2017, 13:39 Комментарии

Последнюю медаль в копилку сборной Кыргызстанана Исламских играх солидарности принес Туратбек Сулайманкул уулу в состязаниях по ушу-саньда.

Как сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта, Туратбек Сулайманкул уулу боролся за награды в весовой категории до 48 кг.

На пути к финалу он одолел представителей Йемена и Азербайджана. А за золото кыргызстанец поборолся с Мехметом Демирси из Турции и проиграл схватку.

Отметим, серебро Туратбека Сулайманкул уулу является 17-й медалью в копилке сборной Кыргызстана. Всего четыре золота, пять серебряных и 8 бронзовых медалей.

Медали высшей пробы завоевали дзюдоист Юрий Краковецкий, борцы Каныбек Жолчубеков и Муслим Евлаев, а также Айсулуу Тыныбекова.

Серебро, помимо Сулайманкул уулу, у борцов Руслана Царева, Узура Джузупбекова, Жаната Кыйлыбаева, Алибека Осмонова, а бронзовые медали взяли дзюдоисты Отар Бестаев, Владимир Золоев, Бектур Рысмамбетов, Дарья Таланова (плавание), Дарья Маслова (легкая атлетика), Кайрат Туголбаев (греко-римская борьба), Айпери Медет кызы (женская борьба) и женская сборная по волейболу.