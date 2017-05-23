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В Бишкеке снесут ресторан "Нарын"

 

Фотографии: kabar.kg

        

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427574-ru.html

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23 мая 2017, 13:12       Комментарии

Бишкек, 23 мая /Роман Гайнанов – Кабар/. В Бишкеке снесут ресторан "Нарын". На его месте предполагается построить офисно-гостиничный комплекс.
Как отметили в Министерстве культуры, информации и туризма КР, ресторан "Нарын" в Бишкеке утратил свою историческую ценность. "По объекту была создана комиссия, есть ее заключение, а также постановление мэрии об утрате ценности", - отметили в министерстве.
На данный момент по периметру здания начали устанавливать ограждения, дата сноса ресторана "Нарын" неизвестна, но в Свердловском акимиате отмечают, что здание снесут частные инвесторы, а на его месте построят офисно-гостиничный комплекс.
Напомним, что вопрос о сносе здания ресторана "Нарын" поднимался неоднократно, здание было построено в 80-е годы, было одним из самых посещаемых в городе, последние 10 лет находится в запустении.

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