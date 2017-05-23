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Статс-секретарям Минтруда, Минсельхоза и замглавы ГРС вынесено предупреждение

Источник:
http://kabar.kg/news/stats-sek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427573-ru.html

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Штормовое предупреждение

23 мая 2017, 13:22       Комментарии

Бишкек, 23 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Руководитель аппарата правительства – министр Акылбек Осмоналиев просит сделать предупреждение статс-секретарю Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Максату Ташболотову, заместителю председателя Государственной регистрационной службы Камчибеку Акишеву, статс-секретарю Минтруда и социального развития Бактыбеку Жекшенову.
Также в ходе заседания правительства он предложил рассмотреть ответственность за исполнительскую дисциплину исполняющего обязанности статс-секретаря Министерства транспорта и дорог Эрмека Мамыркалиева.
Помимо этого, он рассказал о том, что отдельные, в том числе и вышеуказанные министерства, подрывают доверие население, не рассматривая их обращение или опаздывая со сроками.
В свою очередь премьер-министр Сооронбай Жээнбеков отметил, что порядка 70% граждан, которые напрямую обращаются к премьер-министру или спикеру парламента, могли решить свои проблемы на уровне местного самоуправления, мэров или министров.
"Но из-за того, что у нас постоянно людей перенаправляют, то они обращаются напрямую к нам. Мы же - исполнительная власть, наша задача - исполнять законы", - добавил он.

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