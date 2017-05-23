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Водителей общественного транспорта в Бишкеке проверят на знание правил дорожного движения

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427571-ru.html

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Милицкий: Результаты проверки ПДД среди водителей оказались плачевными

23 мая 2017, 13:15       Комментарии

Мэрия Бишкека проверит водителей общественного транспорта на знание правил дорожного движения. Об этом вице-мэр столицы Геннадий Милицкий 23 мая сообщил на пресс-конференции в правительстве. Он напомнил, что подобный экзамен был проведен в прошлом году.
"Результат был плачевный. ГУПМ также проверило водителей 100 машин, и только 15% смогли сдать экзамен. В этом году мы тоже проверим водителей на знание ПДД, и тех, кто не сдаст, отстраним от работы до сдачи", - сказал замглавы муниципалитета.
По его словам, в столице на дороги ежедневно выходит порядка 105 троллейбусов, 120 автобусов 1700 микроавтобусов.

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