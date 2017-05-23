Водителей общественного транспорта в Бишкеке проверят на знание правил дорожного движения

23 мая 2017, 13:15 Комментарии

Мэрия Бишкека проверит водителей общественного транспорта на знание правил дорожного движения. Об этом вице-мэр столицы Геннадий Милицкий 23 мая сообщил на пресс-конференции в правительстве. Он напомнил, что подобный экзамен был проведен в прошлом году.

"Результат был плачевный. ГУПМ также проверило водителей 100 машин, и только 15% смогли сдать экзамен. В этом году мы тоже проверим водителей на знание ПДД, и тех, кто не сдаст, отстраним от работы до сдачи", - сказал замглавы муниципалитета.

По его словам, в столице на дороги ежедневно выходит порядка 105 троллейбусов, 120 автобусов 1700 микроавтобусов.