3 авиакассы, 4 банкомата и 2 столовые – Сколько субъектов находятся в ЖК на арендной основе?

23 мая 2017, 13:19 Комментарии

Депутат Алтынай Омурбекова("Республика - Ата-Журт") интересуется, сколько субъектов аренды находятся в здании Жогорку Кенеша. Об этом она спросила 23 мая на заседании комитета ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК. Как сообщил представитель Управделами ЖК КР, в здании ЖК есть 10 субъектов.

"Договора об аренде заключены с 10 организациями разного вида деятельности. Среди них 2 столовые по обслуживанию питания, аптека, 3 авиакассы, 4 банкомата 3 коммерческих банков и 2 кофе-аппарата", - сказал он.

По словам представителя Управделами ЖК, арендная плата поступает в Фонд госимущества. "На 1 мая арендная плата составила 166 тыс. сомов со всех 10 субъектов", - сказал он.