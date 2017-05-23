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3 авиакассы, 4 банкомата и 2 столовые – Сколько субъектов находятся в ЖК на арендной основе?

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427570-ru.html

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23 мая 2017, 13:19       Комментарии

Депутат Алтынай Омурбекова("Республика - Ата-Журт") интересуется, сколько субъектов аренды находятся в здании Жогорку Кенеша. Об этом она спросила 23 мая на заседании комитета ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК. Как сообщил представитель Управделами ЖК КР, в здании ЖК есть 10 субъектов.
"Договора об аренде заключены с 10 организациями разного вида деятельности. Среди них 2 столовые по обслуживанию питания, аптека, 3 авиакассы, 4 банкомата 3 коммерческих банков и 2 кофе-аппарата", - сказал он.
По словам представителя Управделами ЖК, арендная плата поступает в Фонд госимущества. "На 1 мая арендная плата составила 166 тыс. сомов со всех 10 субъектов", - сказал он.

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