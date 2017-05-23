Минобразования предлагает выдавать лицензии автошколам на определенный срок

23 мая 2017, 13:28 Комментарии

Министерство образования и науки предлагает выдавать лицензии автошколам на определенный срок. Об этом сообщил начальник Управления школьного, дошкольного и внешкольного образования Марат Усеналиев23 мая на пресс-конференции в правительстве. По его словам, сейчас лицензии бессрочные.

"При любом нарушении будем лишать лицензии. Такого права до этого у нас не было. Решения выносились только в судебном порядке. Правительство сейчас рассматривает этот вопрос. Думаем, это скажется на качестве образования и подготовки водителей", - сказал представитель Минобразования.