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Минобразования предлагает выдавать лицензии автошколам на определенный срок

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427569-ru.html

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23 мая 2017, 13:28       Комментарии

Министерство образования и науки предлагает выдавать лицензии автошколам на определенный срок. Об этом сообщил начальник Управления школьного, дошкольного и внешкольного образования Марат Усеналиев23 мая на пресс-конференции в правительстве. По его словам, сейчас лицензии бессрочные.
"При любом нарушении будем лишать лицензии. Такого права до этого у нас не было. Решения выносились только в судебном порядке. Правительство сейчас рассматривает этот вопрос. Думаем, это скажется на качестве образования и подготовки водителей", - сказал представитель Минобразования.

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