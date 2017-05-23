Депутат об отказе от привилегий: Говорили, что откажемся, но много кто сегодня катается на "Кадиллаках"

23 мая 2017, 13:29 Комментарии

Депутат Мыктыбек Абдылдаев ("Бир Бол") интересуется, кто из депутатов и сотрудников Управделами Жогорку Кенеша имеет служебный автотранспорт.

"Как мы все помним, в 2015 году была поднята инициатива отказа от привилегий, в том числе от служебных машин. Все это предложение поддержали, однако, сегодня много кто катается на "Кадиллаках". За кем они закреплены?" - спросил он.

Как сообщили депутату, "Кадиллак" закреплен за спикером и двумя вице-спикерами. Также парламентом было принято решение о выделении 1 служебной машины для депутата Дастана Бекешева (СДПК) и по 1 машине для каждой фракции.