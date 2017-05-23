Beeline подвел итоги акции "Помним!"

23 мая 2017, 12:53 Комментарии

Ежегодная благотворительная акция "Помним!" направленная на сбор финансовой помощи ветеранам Великой Отечественной войны была запущена "Скай Мобайл" 22 апреля и продлилась по 9 мая 2017 г. Каждый клиент Beeline мог присоединиться к этой инициативе, отправив SMS со словом "ПОМНИМ" на номер "1945", таким образом перечислив в помощь ветеранам 30 сомов со своего личного счета. К 9 мая 2017 г. абонентами оператора была перечислено 138 810 сомов. Собранную абонентами сумму оператор увеличил в 4 раза за счет собственных средств и уже передал ветеранам.

Ернар Накисбеков, генеральный директор ООО "Скай Мобайл": "Акция "Помним!" давно известна нашим абонентам, является традиционной и позволяет вместе нам всем не только собрать средства, но и выразить свою признательность ветеранам Великой Отечественной войны. Абоненты принимают активное участие в этой акции. Мы благодарим их за неравнодушие, за щедрость, за доверие. Для большинства сотрудников Beeline День Победы – настоящий праздник, подаренный нам старшим поколением. Мы всегда будем помнить, какой ценой мир достался нашим дедам, и что они сделали ради будущего своих детей".

Следуя сложившейся традиции, оператор выделил из своего бюджета дополнительные средства – более 490 тысяч сомов. Сумма была определена исходя из плана компании передать каждому ветерану 1000 сомов. Таким образом, итогом акции "Помним!" стала сумма 630 000 сомов. Большая часть средств была перечислена Beeline на лицевой счет ГП "Кыргыз почтасы" для последующей адресной доставки денег участникам ВОВ по всей стране. Список из 630 человек был предоставлен телекоммуникационному оператору Министерством труда и социального развития Кыргызской Республики. 17 ветеранам из этого перечня финансовую помощь передали сотрудники Beeline – руководители региональных представительств компании лично поздравили пенсионеров с праздником Великой Победы.

В годовщину празднования 70-летия Победы в 2015 г. в рамках акции "Помним!" абоненты Beeline отправили более 11 тыс. сообщений, собрав около 285 тыс. сомов. Beeline утроил эту сумму и дополнительно от компании выделил ветеранам 384 тыс. сомов. Денежные средства получили 1 336 ветеранов. В 2016 году за период проведения акции "Помним" на короткий номер 1945 пользователи Beeline отправили 5 228 SMS, собрав в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны 156 810 сомов. Вместе с дополнительными средствами из бюджета компании сумма финансовой помощи ветеранам составила 253 690 сомов. Ее получили 821 человек.

Подробная информация об акции "Помним" и участии в ней доступна по короткому номеру "1945" и на официальном сайте компании www.beeline.kg.

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