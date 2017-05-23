Как сделать деньги на играх, или Что приносит доход в интернете

23 мая 2017, 12:44 Комментарии

Развитие интернета, несомненно, положительно сказывается на множестве отраслей. Сейчас Всемирная паутина может заменить телевизор, радио, печатные СМИ, книги - всё это уверенными шагами перебирается в интернет. То же самое можно заметить и на рынке труда. Ведь те, кто вовремя "поймал волну", обеспечил себе безбедную старость. И это не только создатели самого интернета и самых популярных сайтов, но и простые граждан, которые смогли выгодно продать свой продукт. "ВБ" расскажет, как, где и на чем можно заработать в интернете.

Стоит сразу предупредить, что как и в повседневной жизни, в интернете ничего не бывает просто так. Выгодные и заманчивые предложения о заработке миллионов в день не стоит рассматривать всерьёз. Сергей Мавроди, например, уже на протяжении нескольких лет активно создает веб-версию "МММ". Также в качестве быстрого заработка в интернете предлагают бинарные опционы, сетевой маркетинг и просмотр рекламы. Но с таким видом деятельности вероятность потерять всё значительно выше, чем обогатиться.

Подработка

Интернет-биржа труда может предложить множество видов побочного заработка, например, для студентов. Преимущество такой деятельности - удаленность. Одним из самых распространенных видов интернет-подработки можно назвать рерайт. Это переработка готовых текстов, чаще всего для новых сайтов. В текст по просьбе заказчика могут быть вставлены ключевые слова для облегчения поиска ресурса и обязательной статьей заказа обычно отмечается проверка текста на уникальность, для этого тоже есть специализированные ресурсы. Заработок небольшой - около 20 сомов за 1000 знаков, но опытные рерайтеры могут обеспечить себя, не выходя из дома.

Также к быстрому способу заработка можно отнести просмотр платной рекламы, оплату за лайки, репосты и комментарии к определенным постам. Но тут с деньгами всё ещё хуже. За рекламу и лайк обычно платят около 3 центов. Поэтому такой вид заработка тяжело назвать даже побочным.

В интернет как на работу

Мировая паутина в последние годы всё больше превращается в работу. Многие виды деятельности стали балансировать на грани бизнеса и хобби, и именно поэтому пользователи интернета начали возмущаться налогу на хобби. И если отбросить те сферы, для которых необходима спецподготовка, например, разработка сайтов, дизайн, то есть множество направлений, которые может освоить почти любой.

Блогеры, обзорщики, стримеры, ревизоры - социальные сети и видеопорталы обрели новых знаменитостей и по совместительству богачей. И если в социальных сетях заработок зависит от спонсоров и рекламодателей, то с видеоресурсами всё намного сложнее.

Взять к примеру тот же Youtube. На видеоресурсе можно получать деньги не только от просмотров и рекламодателей, но и за популяризацию других блогеров. Причем более популярному блогеру не обязательно даже упоминать про новичка, достаточно просто поставить лайк. Рекламные гонорары зависят от популярности, поэтому, сказать что-то точное тут крайне тяжело. Более интересно дела обстоят с просмотрами. Российский сегмент Youtube по сравнению с западным зарабатывает в разы меньше, но, тем не менее, каналы-миллионники живут очень даже хорошо. Например, популярный канал AdamThomasMoran с шоу +100500 в 2016 году в месяц зарабатывал около 12 тысяч долларов.

Рецепт успешного блога очень прост - хорошая раскрутка и интересный контент. Причем не обязательно кривляться на камеру, практика показала, что интересными могут быть и познавательные каналы.

Та часть блогеров, которую по какой-либо причине не устраивает политика YouTube, начали перебираться на twitch.tv-ресурс, где проводятся так называемые стримы - прямые трансляции компьютерных игр. И вроде бы чего интересного, человек просто сидит перед камерой, играет и отвечает на вопросы подписчиков. Но это явление стало крайне популярным.

Стримеры живут на "донаты" (пожертвования) от подписчиков. Каждый желающий может отблагодарить стримера валютой, причем их количество иногда достигает просто безумных цифр - в несколько тысяч, а то и сотен тысяч людей. Не боятся стримеры также рекламировать вещи и бренды.

Многие успешные ютуберы за последние несколько лет либо сменили прописку, либо совмещают сразу несколько ресурсов.

Интернет не только для молодых

Индустрия интернет-развлечений доступна не только молодым людям. На том же YouTube множество каналов, где публику развлекают пожилые люди. Например, блогер "Баба Аня" играет в Minecraft, Counter-Strike: Global Offensive и другие популярные игры. Она ведет трансляции на twitch.tv и YouTube. Заработанные на донатах деньги тратит на покупку компьютерных комплектующих для себя и внуков.

Познал прелесть заработка на компьютерных играх и 71-летний казахстанец Аман Алашбаев. Он, как и баба Аня, играет в игры. В интернет-кругах его знают под псевдонимом Аташка. Помимо заработка у Амана Алашбаева есть и мечта - он хочет участвовать в турнире по игре Counter-Strike: Global Offensive.