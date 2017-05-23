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Таможенники выявили факт провоза предназначенной 12 получателям контрабанды

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360312_ta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427564-ru.html

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23 мая 2017, 12:46       Комментарии

Таможенная служба пресекла факт ввоза нескольких контрабандных партий товаров народного потребления, предназначенных 12 разным получателям. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной таможенной службы.
По данным ведомства, данные факты были выявлены на разных пропускных пунктах, ввозился нелегальный товар не из Евразийского Экономического Союза, а из третьих стран.
"Общая сумма подлежащих к уплате и неуплаченных таможенных платежей составляет 6 млн 715 тысяч сомов. По данным фактам материалы дела переданы в Генеральную прокуратуру для решения вопроса в соответствии с законодательством Кыргызской Республики", - отметили в пресс-службе ГТС КР.

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