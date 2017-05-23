Милицкий: Результаты проверки ПДД среди водителей оказались плачевными

23 мая 2017, 12:48 Комментарии

Результаты независимой проверки водителей общественного транспорта на знание Правил дорожного движения оказались плачевными. Об этом сегодня, 23 мая, на пресс-конференции сообщил вице-мэр Геннадий Милицкий.

По его словам, троллейбусное управление ежеквартально проводит проверку знаний ПДД среди водителей общественного транспорта. В прошлом году Милицкий инициировал отдельную, независимую проверку.

"В прошлом году я дополнительно в своем предложении дал указание о проведении отдельной, независимой сдачи правил. Скажу, результат был очень плачевный. Сейчас мы планируем еще раз провести такую акцию, и тех, кто не сдаст, отстранить от работы до сдачи экзаменов по ПДД. Работа ведется постоянно, это касается и водителей маршруток", - сказал Милицкий.

Он отметил, что ежедневно по городу разъезжают порядка 105 троллейбусов, 120 автобусов и 2700 микроавтобусов.