Погода: в ближайшие дни возможны размывы берегов, по республике селеопасно

23 мая 2017, 12:52 Комментарии

В период с 23 по 28 мая в связи с повышенным температурным фоном и ожидаемыми локальными ливневыми дождями на реках республики ожидаются подъемы уровней воды, возможны размывы берегов и подтопление пойменных участков территорий, прилегающих к руслам рек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

В горных и в предгорных районах республики селеопасно.

23 мая на большинстве рек республики в связи с повышенным температурным фоном отмечались подъемы уровней воды: Нарын - 29-33 см, Кызыл-Суу - 13 см, Исфайрам-Сай - 17 см.

Водность большинства рек республики повышенная и составляет 128-245%, отмечают в МЧС.

Значительно выше нормы (353-466%) отмечался сток рек Кумуш-Тоо, Талас (среднее течение) и Кара-Кулжа.

На реках Узун-Акмат, Чычкан, Тентек-Сай, Кок-Арт, Майлуу-Суу, Тар и Кызыл-Суу расходы воды приближены к критической отметке, а на реках Кумуш-Тоо и Кара-Кулжа расход воды превысил опасный порог.