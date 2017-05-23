Жители немецкого г. Бонн проявили живой интерес к юрте и Играм кочевников

23 мая 2017, 12:57 Комментарии

Отделение Посольства КР в г. Бонн (Германия) приняло участие в ежегодном Международном фестивале культур народов мира, который состоялся 21 мая на главной площади "Мюнстерплатц". Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Стенд КР, объединивший в себе кыргызскую юрту, а также экспозицию народного творчества и презентационные материалы о туристических возможностях страны, ознакомил широкую общественность и участников фестиваля с историко-культурным наследием кыргызов.

В работе фестиваля активное участие также приняли наши соотечественники, проживающие в г. Бонн, которые подробно ознакомили гостей мероприятия о традициях и быте кыргызского народа, в том числе об истории юрты, ее пользовании в древности и в настоящее время. Оживленный интерес со стороны посетителей юрты вызвали Всемирные игры кочевников в Кыргызстане.

В фестивале приняли участие представители более 60 обществ и союзов, национальных культурных центров Германии, дипломатических представительств иностранных государств, аккредитованных в ФРГ.