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Дзюдоисты Кыргызстана примут участие в чемпионате Азии в Гонконге

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/dziudoist...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427560-ru.html

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23 мая 2017, 12:55       Комментарии

Бишкек, 23 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Дзюдоисты Кыргызстана примут участие в чемпионате Азии в Гонконге. Об этом сообщили в федерации данного вида спорта.
По их информации, чемпионат Азии по дзюдо среди мужчин и женщин пройдет с 24 по 29 мая 2017 года в Гонконге (КНР).
Кыргызстан представят 10 спортсменов: Отар Бестаев (весовая категория до 60кг), Бектур Рысмамбетов (до 66 кг), Руслан уулу Джанибек (до 73 кг), Владимир Золоев (до 81 кг), Шахриер Идрисов (до 90 кг), Юрий Краковецкий (свыше 100кг), Ксения Бельдягина (до 57 кг), Асель Мусабекова (до 57 кг), Мээрим Момунова (до 63кг), Айжан Кадырбекова (до 63кг).

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