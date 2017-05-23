Число погибших при взрыве на стадионе в Манчестере достигло 22 человек

23 мая 2017, 12:40 Комментарии

Бишкек, 23 мая /Кабар/. Полиция Манчестера заявила, что число погибших в результате взрыва на стадионе в Манчестере увеличилось до 22, ранены 59 человек.

Ранее сообщалось, что жертвами взрыва стали 19 человек.

"На настоящее время мы полагаем, что нападение совершил один человек", — заявил представитель полиции города Иэн Хопкинс на пресс-конференции, которую транслировали британские ТВ.

По его словам, полиция выясняет, действовал ли нападавший в одиночку или у него были сообщники. "Я могу подтвердить, что нападавший скончался на стадионе", — подчеркнул Хопкинс.

Источник РИА Новости