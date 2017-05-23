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Число погибших при взрыве на стадионе в Манчестере достигло 22 человек

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/chislo-po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427559-ru.html

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В результате взрыва в Манчестере погибло 19 человек, десятки ранены

23 мая 2017, 12:40       Комментарии

Бишкек, 23 мая /Кабар/. Полиция Манчестера заявила, что число погибших в результате взрыва на стадионе в Манчестере увеличилось до 22, ранены 59 человек.
Ранее сообщалось, что жертвами взрыва стали 19 человек.
"На настоящее время мы полагаем, что нападение совершил один человек", — заявил представитель полиции города Иэн Хопкинс на пресс-конференции, которую транслировали британские ТВ.
По его словам, полиция выясняет, действовал ли нападавший в одиночку или у него были сообщники. "Я могу подтвердить, что нападавший скончался на стадионе", — подчеркнул Хопкинс.
Источник РИА Новости

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