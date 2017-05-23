Предприятиям с высоким уровнем безопасности производства снизят административную нагрузку

23 мая 2017, 12:41 Комментарии

Бишкек, 23 мая /Кабар/. Риск-ориентированный подход за соблюдением требований технических регламентов планируется применять в сфере государственного контроля (надзора) в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом рассказал член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Валерий Корешков на Международной конференции "Безопасность пищевых продуктов и анализ риска", состоявшейся 18–19 мая в Сочи (Россия).

По словам Валерия Корешкова, проект соответствующего соглашения, разработанного Республикой Армения, проходит внутригосударственное согласование странами ЕАЭС.

Риск-ориентированный подход позволяет уполномоченным государственным органам при планировании контрольных мероприятий выделить приоритеты и сконцентрировать усилия на проверке объектов предпринимательской деятельности с высоким потенциальным риском причинения вреда, прежде всего, здоровью человека.

Таким образом, чем лучше предприятие будет выполнять требования по обеспечению безопасности производства продукции, тем реже оно будет подвергаться проверкам. Это позволит избежать излишней административной нагрузки на компании, тем самым повышая их производительность и снижая издержки.

Министр ЕЭК также рассказал, что в целях создания единого рынка безопасной продукции на площадке Комиссии страны ЕАЭС на основе научных исследований и оценки рисков систематически разрабатывают и включают в технические регламенты Союза единые гигиенические требования к безопасности продукции.

Для обеспечения прав потребителей на свободный выбор безопасной продукции устанавливаются требования к маркировке.

Техрегламентами ЕАЭС предусмотрена ответственность изготовителя пищевой продукции за обеспечение ее безопасности на всех этапах производства посредством обязательной разработки, внедрения и применения системы производственного контроля, основанной на принципах ХАССП.

Как подчеркнул Валерий Корешков, в рамках ЕАЭС созданы правовые основы системы обеспечения безопасности пищевой продукции, целями которой является защита здоровья граждан и прав потребителя, а также надлежащее информирование общественности о рисках, связанных с пищевой продукцией.

Справка

ХАССП (англ. Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)) – анализ рисков и критические контрольные точки) — концепция, предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции.

Международная конференция "Безопасность пищевых продуктов и анализ риска" организована Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Российская Федерация) совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Организации Объединенных Наций (ФАО).

В конференции приняли участие более 260 делегатов из 22 стран мира.

В числе участников – эксперты в области обеспечения безопасности пищевой продукции международных организаций ФАО, ВОЗ, ВТО, ЕЭК, представители государственных структур, научных организаций и бизнеса России, Беларуси, Бразилии, Австрии, Великобритании, Нидерландов, Германии, США, Сербии, Танзании, Турции, Испании, Китая, других стран.

Пресс-служба ЕЭК