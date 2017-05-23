ЕЭК готовит страны Союза к импортозамещению

23 мая 2017, 12:43 Комментарии

Бишкек, 23 мая /Кабар/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сформировала предварительный перечень предприятий стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), готовых принять участие в программе импортозамещения, которую реализует Российская Федерация. Для участия в программе отобрано 62 проекта в 17-ти отраслях промышленности. Пакет документов по вопросам импортозамещения в ЕАЭС был рассмотрен на заседании Консультативного комитета по промышленности под председательством члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергея Сидорского.

"Программа импортозамещения создает новые возможности для применения интеграционных инструментов. В случае, когда продукция уже производится в одном из государств-партнеров по ЕАЭС, ее использование позволяет оптимизировать бюджетные средства государства, которые оно направляет на запуск нового вида продукции на своей территории", – отметил Сергей Сидорский.

Подготовленный в ЕЭК перечень основывается на документах, представленных в Комиссию Минпромторгом и Минэнерго России. Спектр проектов достаточно широк и включает станкоинструментальную, легкую, химическую отрасли, энергетическое машиностроение – всего более 25 сфер экономики. Больше всего их в химической промышленности. Это десять проектов, интерес к которым проявили в основном предприятия Беларуси. Сроки их реализации – от трех-пяти до десяти лет.

Самый заметный интерес со стороны компаний ЕАЭС отмечен к тематике легкой промышленности. В частности, это проект под названием "Спецодежда, спецобувь (для разных сфер деятельности – строительство, медицина, туризм)" со сроком реализации в 2021 году. В списке предприятий, готовых принять в нем участие, заявлено 28 компаний от Казахстана, шесть – от Беларуси и две – от Кыргызстана. К проекту производства детской одежды (школьной формы) интерес сегодня проявили четыре компании из Беларуси, семь из Казахстана и еще одна из Кыргызстана.

ЕЭК планирует продолжить обсуждение тематики импортозамещения в рамках консультаций со сторонами, членами рабочей группы на ближайшем заседании Консультативного комитета в конце лета – начале осени. Со своей стороны промышленный блок Комиссии намерен рассмотреть проект отдельного распоряжения Евразийского межправительственного совета. В этом документе на уровне глав правительств предполагается обозначить подходы к участию стран Союза в проектах по импортозамещению, и, возможно, механизмы их реализации.

Пресс-служба ЕЭК