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Игры кочевников вызвали особый интерес на фестивале культур в Германии

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/igry-koch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427556-ru.html

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23 мая 2017, 12:45       Комментарии

Бишкек, 23 мая /Кабар/. Проходящие в Кыргызстане раз в два года Всемирные игры кочевников вызвали оживленный интерес гостей на международном фестивале культур народов мира.
Выставка состоялась 21 мая на главной площади немецкого города Бонн "Мюнстерплатц".
По информации МИД, стенд Кыргызстана был выполнен в форме национальной юрты и украшен экспозициями народного творчества. Гостям и участникам фестиваля рассказали о традициях и быте кыргызского народа, презентовали туристические проекты в республике.
В мероприятии приняли участие представители более 60 обществ и союзов, национальных культурных центров Германии, дипломатических представительств иностранных государств, аккредитованных в ФРГ.

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