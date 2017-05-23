ЕЭК и ЕАБР выберут кооперационные проекты с интеграционным потенциалом для возможного финансирования банком

23 мая 2017, 13:02 Комментарии

Бишкек, 23 мая /Кабар/. Приоритетные проекты в сфере промышленной кооперации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) будут финансироваться Евразийским банком развития (ЕАБР). Такое заявление член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Сидорский сделал на первом организационном заседании специальной рабочей группы по рассмотрению кооперационных проектов с интеграционным потенциалом, которое прошло в ЕЭК. "Таким образом, мы впервые выходим на реальную поддержку развития промышленной кооперации в Евразийском экономическом союзе через практическое взаимодействие с конкретной финансовой структурой – Евразийским банком развития", – отметил Сергей Сидорский.

В заседании приняли участие сопредседатели рабочей группы: министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский, председатель правления ЕАБР Дмитрий Панкин, руководители промышленных ведомств государств-членов ЕАЭС.

Согласно обновленной стратегии ЕАБР, банк планирует нарастить объем текущего инвестиционного портфеля к концу 2017 года до уровня 3,3 млрд долларов США. По состоянию на 1 мая 2017 года этот показатель составляет 2,450 млрд долларов США. При этом концентрация деятельности на финансировании интеграционных проектов в регионе должна составлять не менее 50% от инвестиционного портфеля.

Одобрен проект Положения о рабочей группе, которая была утверждена распоряжением Совета ЕЭК от 13 января 2017 года. Рабочая группа является основным звеном во взаимодействии Комиссии, государств-членов и ЕАБР по рассмотрению, финансированию и реализации кооперационных проектов. Ее основная задача – отбор и продвижение подобных проектов. При необходимости рабочая группа будет готовить предложения по нефинансовым мерам поддержки кооперационных проектов, которые целесообразно осуществлять на уровне Комиссии и государств-членов для продвижения кооперационных проектов. В результате будет облегчен доступ бизнеса к финансовым инструментам ЕАБР при соблюдении процедур, установленных банком.

Также были рассмотрены вопросы стимулирования бизнеса к реализации кооперационных проектов с интеграционным потенциалом.

В январе этого года Совет ЕЭК утвердил перечень кооперационных критериев, одним из которых является участие в реализации проекта двух и более стран Союза на протяжении всего жизненного цикла производимой продукции. Кроме того, проект должен обеспечивать формирование кооперационной цепочки за счет поставки комплектующих и необходимого технологического оборудования, которые произведены в государствах ЕАЭС. Согласно документу, успешному проекту необходимо соответствовать хотя бы одному из заявленных критериев.

Промышленный блок ЕЭК координирует инициированную сторонами работу по реализации кооперационных проектов, одновременно соответствующих как требованиям ЕАБР, так и критериям, утвержденным Советом ЕЭК.

Планируется, что на следующем заседании будут рассмотрены конкретные кооперационные проекты с интеграционным потенциалом для возможного финансирования ЕАБР.

Справка

В ноябре 2016 года Консультативный комитет по промышленности ЕЭК одобрил перечень взаимовыгодных направлений кооперационного сотрудничества для финансирования Евразийским банком развития.

В перечень входят: металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, химическая промышленность, производство бумаги, бумажной продукции и издательская деятельность, обработка древесины и производство изделий из дерева, производство машин и оборудования, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, производство резиновых и пластмассовых изделий, легкая промышленность.

Ожидается, что деятельность рабочей группы по рассмотрению кооперационных проектов с интеграционным потенциалом позволит существенно сократить сроки рассмотрения проектов Евразийским банком развития и будет способствовать развитию реальной промышленной кооперации.

Пресс-служба ЕЭК