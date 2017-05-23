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Минтранс, несмотря на несколько замечаний, не внес два законопроекта для рассмотрения правительством – А.Осмоналиев

Источник:
http://kabar.kg/news/mintrans-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427554-ru.html

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От правительства потребовали отчитаться за $3 млрд грантов

23 мая 2017, 13:05       Комментарии

Бишкек, 23 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Министерством транспорта и дорог КР с начала года 16 документов выполнено с опозданием срока, при этом по двум из них срок вообще вышел. Об этом в ходе заседания правительства сообщил руководитель аппарата правительства – министр Акылбек Осмоналиев.
По его словам, также за первый квартал 2017 года 1 закон и 1 постановление правительства остались неисполненными.
"Министерство в первом квартале должно было внести 2 законопроекта на рассмотрение правительства, но, несмотря на несколько замечаний, предложение не внесено. Кроме того, в Минтрансе журнальная система ведется письменно. Нет до сих пор электронного документирования", - сказал он.

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