Минтранс, несмотря на несколько замечаний, не внес два законопроекта для рассмотрения правительством – А.Осмоналиев

23 мая 2017, 13:05 Комментарии

Бишкек, 23 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Министерством транспорта и дорог КР с начала года 16 документов выполнено с опозданием срока, при этом по двум из них срок вообще вышел. Об этом в ходе заседания правительства сообщил руководитель аппарата правительства – министр Акылбек Осмоналиев.

По его словам, также за первый квартал 2017 года 1 закон и 1 постановление правительства остались неисполненными.

"Министерство в первом квартале должно было внести 2 законопроекта на рассмотрение правительства, но, несмотря на несколько замечаний, предложение не внесено. Кроме того, в Минтрансе журнальная система ведется письменно. Нет до сих пор электронного документирования", - сказал он.