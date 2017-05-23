Минтранс планирует приостановить деятельность ОсОО "Мейкин", водители которого совершили 3 ДТП в Бишкеке

23 мая 2017, 12:47 Комментарии

Министерство транспорт и дорог планирует приостановить деятельность ОсОО "Мейкин", которое занимается пассажирскими перевозками в Бишкеке. Об этом 23 мая АКИpress сообщили в пресс-службе Минтранса. По данным ведомства, решение относительно фирмы, по вине которой в столице совершено 3 дорожно-транспортных происшествия, будет принято в скором времени.

21 сентября 2016 года на ул. Шабдан Баатыра перевернулся пассажирский микроавтобус №138 фирмы "Мейкин". В результате ДТП девять пассажиров были госпитализированы, тяжело пострадали две женщины. Одной из них ампутировали руку до плеча. Сейчас она является инвалидом ll группы. Водитель был осужден к 4 годам колонии-поселения.

На перекрестке Горького-Байтик Баатыра 16 апреля 2017 года в результате столкновения с легковой автомашиной перевернулась маршрутка с пассажирами. Пострадали 9 человек.

По данным Министерства юстиции КР, руководителем ОсОО "Мейкин" является Иманалиев Эсенбек Малаевич, учредителями выступают Керималиева Аида Семетеевна и Чонорова Гулмайра Мейманбековна. Компания осуществляет деятельность наземного транспорта по городским и пригородным пассажирским перевозкам.