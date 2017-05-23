23 мая 2017, 12:53 Комментарии

В Кыргызстане выявлено около 2 тыс. участков, которые не отвечают требованиям улично-дорожной сети. Об этом 23 мая на пресс-конференции в правительстве сообщил начальник Главного управления патрульной милиции Эркин Баев. По его словам, было проведено обследование, в результате которого выявлено 289 аварийно-опасных участков, которые могут привести в тяжким последствиям, к настоящему времени они устранены.

"Кроме этого уставлено 1969 участков, которые не отвечают требованиям улично-дорожной сети. По ним подготовлены предписания и внесены дорожно-эксплуатационной организации, которая находится в ведении Министерства транспорта, некоторым местным администрациям и органам местного самоуправления для их устранения", - сказал глава ГУМП.

Он отметил, что по невыполненным предписаниям составлено 216 административных протоколов. Руководители госорганов привлечены к административной ответственности, наложено штрафов на 232,6 тыс. сомов.