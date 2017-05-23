Доллар США: 67.9176 (+0.0043) 
Евро: 75.8436 (+0.1271) 
Золото: 40.36 $/гр (+0.11) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Дзюдоисты Кыргызстана примут участие в чемпионате Азии в ГонконгеДзюдоисты Кыргызстана примут участие в чемпионате Азии в ГонконгеПогода: в ближайшие дни возможны размывы берегов, по республике селеопасноПогода: в ближайшие дни возможны размывы берегов, по республике селеопасно

В Кыргызстане выявлено около 2 тыс. участков, которые не отвечают требованиям улично-дорожной сети

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427552-ru.html

Похожие новости

Школьники из Кыргызстана завоевали бронзовые медали Азиатской олимпиады по математике

Дзюдоисты Кыргызстана примут участие в чемпионате Азии в Гонконге

Минтранс планирует приостановить деятельность ОсОО "Мейкин", водители которого совершили 3 ДТП в Бишкеке

Посол Кыргызстана обсудил с губернатором префектуры Хиросима актуальные направления сотрудничества

По Кыргызстану в горных районах селеопасно, возможны размывы берегов рек и подтопление территорий

23 мая 2017, 12:53       Комментарии

В Кыргызстане выявлено около 2 тыс. участков, которые не отвечают требованиям улично-дорожной сети. Об этом 23 мая на пресс-конференции в правительстве сообщил начальник Главного управления патрульной милиции Эркин Баев. По его словам, было проведено обследование, в результате которого выявлено 289 аварийно-опасных участков, которые могут привести в тяжким последствиям, к настоящему времени они устранены.
"Кроме этого уставлено 1969 участков, которые не отвечают требованиям улично-дорожной сети. По ним подготовлены предписания и внесены дорожно-эксплуатационной организации, которая находится в ведении Министерства транспорта, некоторым местным администрациям и органам местного самоуправления для их устранения", - сказал глава ГУМП.
Он отметил, что по невыполненным предписаниям составлено 216 административных протоколов. Руководители госорганов привлечены к административной ответственности, наложено штрафов на 232,6 тыс. сомов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум