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ГУВД Чуйской области будет вести видеозапись "Последнего звонка"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/guvd-c...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427551-ru.html

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За правопорядком на "Последнем звонке" будут следить 4 тысячи милиционеров

В школах Иссык-Кульской области в день последнего звонка порядок будут обеспечивать более 300 милиционеров

23 мая 2017, 12:27       Комментарии

Во всех образовательных учреждениях назначены ответственные лица из числа руководителей органов внутренних дел, за каждым объектам зоны отдыха и мест вероятного пребывания участников мероприятии созданы группы для фиксирования правонарушений на видео и аудио записи "Последнего звонка", сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.
Сотрудники ГУВД обеспечат охрану общественного порядка и безопасности граждан в усиленном режиме.
"Нарушивших приказ Минобразования будут фиксироваться на видеозаписи после чего будут приняты соответствующие меры. Сотрудники милиции проводят профилактические мероприятия с владельцами дорогостоящих автомашин оказывающих услуги по прокату. Также совместно с органами образования проводятся родительские собрания с участием учащихся по недопущению правонарушений в день "Последнего звонка". ГУВД Чуйской области обращаются к родителям с просьбой проконтролировать местонахождение своих детей, особенно в вечернее время и принять меры по недопущению доступа к автотранспортным средствам!" – говорится в сообщении.

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