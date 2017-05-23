ГУВД Чуйской области будет вести видеозапись "Последнего звонка"

23 мая 2017, 12:27 Комментарии

Во всех образовательных учреждениях назначены ответственные лица из числа руководителей органов внутренних дел, за каждым объектам зоны отдыха и мест вероятного пребывания участников мероприятии созданы группы для фиксирования правонарушений на видео и аудио записи "Последнего звонка", сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Сотрудники ГУВД обеспечат охрану общественного порядка и безопасности граждан в усиленном режиме.

"Нарушивших приказ Минобразования будут фиксироваться на видеозаписи после чего будут приняты соответствующие меры. Сотрудники милиции проводят профилактические мероприятия с владельцами дорогостоящих автомашин оказывающих услуги по прокату. Также совместно с органами образования проводятся родительские собрания с участием учащихся по недопущению правонарушений в день "Последнего звонка". ГУВД Чуйской области обращаются к родителям с просьбой проконтролировать местонахождение своих детей, особенно в вечернее время и принять меры по недопущению доступа к автотранспортным средствам!" – говорится в сообщении.