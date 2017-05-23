В Бишкеке газифицировали жилмассив «Кайынды»

23 мая 2017, 12:45 Комментарии

В Свердловском районе города Бишкека состоялась подача природного газа в жилой массив "Кайынды". Порядка 1,1 тыс. жителей получили доступ к голубому топливу.

Общая стоимость работ по проектированию и строительству распределительных газопроводов протяженностью 6 км составила 16,8 млн сомов.

"Сегодня хороший праздник — в ваши дома пришел газ. После нас должны прийти дорожники, чтобы благоустроить ваш район, чтобы свет и газ стали дешевле. Все свои обязательств "Газпром Кыргызстан" выполняет. Все 25 жилмассивов вокруг Бишкека мы газифицируем, благодаря чему практически 300 тыс. жителей получат доступ к газу", — сказал директор филиала "Бишкекгаз" Манас Акматбеков на торжественной церемонии, состоявшейся 23 мая.

1 of 4