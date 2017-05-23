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Комитет ЖК одобрил присвоение статуса села населенным пунктам трех областей

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360309_ko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427549-ru.html

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В Кыргызстане намерены уточнить критерии, по которым приграничному населенному пункту можно присвоить особый статус

23 мая 2017, 12:19       Комментарии

Сегодня, 22 мая, комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша рассмотрел проект закона об отнесении некоторых населенных пунктов Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областей к категории села.
В ходе обсуждения Исхак Масалиев поинтересовался, нельзя ли их присоединить к ближайшим селам, вместо изменения статуса. Так как некоторые населенные пункты находятся недалеко, примерно в 500 метрах от других сел. Он отметил, что будут еще вопросы, связанные с трансформацией земель и инфраструктурой.
Поддержал коллегу депутат Иса Омуркулов, который добавил, что прежде чем присвоить статус, нужно проверить, есть ли генплан, если его нет, тогда надо решить эти вопросы. Помимо этого нужно рассмотреть страхования жилья.
Однако комитет в третьем чтении все же поддержал законопроект об отнесении некоторых населенных пунктов Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областей Кыргызской Республики к категории айыла (села)".

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