Жээнбеков пригрозил уволить главу "Айыл банка" за слабое кредитование

23 мая 2017, 12:32 Комментарии

Сегодня, 23 мая, глава "Айыл банка" Мурат Акимов отчитался по выдаче кредитов фермерам. Он рассказал, что 272 фермера не смогли получить новые кредиты, так как у них были просрочки по прошлым ссудам. Они приезжали в головной офис банка в Бишкек со всех регионов с требованием изменить правила выдачи кредитов.

Руководство банка обратилось в Минфин с этой проблемой и завтра, 24 мая, в силу вступит новое постановление правительства о снятии этих ограничений. Тогда все обратившиеся фермеры смогут получить новый кредит.

Однако премьер-министр остался недоволен отчетом Акимова. По его данным, в этом году банк выдал почти на 400 млн кредитов меньше, чем в прошлом, и это несмотря на то, что правительство постепенно увеличивает объем кредитования и создает лояльные условия для фермеров.

Также премьер-министр отчитал председателя правления банка за то, что кредиты фермеров, пострадавших в результате стихийных бедствий на юге, не были пролонгированы.

"Если не поднимите уровень, то я вас уволю. На более чем 400 миллионов меньше, чем в прошлом году выдали. 7 мая я был в Чон-Алае и давал поручение. Там четыре села, в них оползень сошел. Почему вы пролонгацию не сделали? Вы даже не поехали туда. Специалисты ваши не работали с теми людьми, которые получили кредиты", - раскритиковал премьер-министр.

Он дал руководству "Айыл Банка" поручение в течение месяца решить проблемы с кредитозаемщиками в очереди, пролонгацией и увеличением объема кредитов.