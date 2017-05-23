Чиновнику сделали замечание в парламенте за незнание госязыка

23 мая 2017, 12:35 Комментарии

Заместителю директора Госагентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений Михаилу Халитову сделали замечание на заседании комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.

Депутат Кенжебек Бокоев отметил, что во время учебы он был вынужден учить язык той страны, где учился только для того, чтобы сдать экзамен. А чиновник ранга замминистра должен владеть госязыком, так как местное население на нем говорит. Тем более его работа на местах напрямую связана с населением.

"Я вам задаю вопрос, вы его не понимаете и в спешке глава комитета перевела вам вопрос. А как вы отвечаете на вопросы местного населения в айыл окмоту?" - спросил он.

Халитов ответил, что им удается найти общий язык.