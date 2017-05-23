В 2017 году сокращается посев зерновых, упор делается на хлопок и свеклу – Минсельхоз

23 мая 2017, 12:11 Комментарии

Бишкек, 23 мая /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. В этом году в связи с погодными условиями весенне-полевые работы запаздывают на 20-25 дней. Об этом в ходе заседания правительство сообщил министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев.

По его словам, тем не менее, при поддержке правительства работы проводятся почти на 100%.

"Изменение погоды влияет на работу фермером и посевы. У нас в этом году было много осадков и поэтому мы предложили такие семена, которые устойчивы к погодным условиям. Помимо этого было импортировано 23 тыс тонн удобрений по 17,5 сомов за килограмм", - рассказал он.

Также глава Минсельхоза сообщил, что в этом году был сокращен посев зерновых культур.

"Дело в том, что мы меняем направление сельского хозяйства страны и переходим на посев техкультур. К примеру, увеличили посев хлопка и сахарной свеклы", - сказал он.

Кроме того, Н.Мурашев отметил, что ведется активная работа по борьбе с вредителями, в частности с саранчой.