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В 2017 году сокращается посев зерновых, упор делается на хлопок и свеклу – Минсельхоз

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-2017-go...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427546-ru.html

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23 мая 2017, 12:11       Комментарии

Бишкек, 23 мая /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. В этом году в связи с погодными условиями весенне-полевые работы запаздывают на 20-25 дней. Об этом в ходе заседания правительство сообщил министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев.
По его словам, тем не менее, при поддержке правительства работы проводятся почти на 100%.
"Изменение погоды влияет на работу фермером и посевы. У нас в этом году было много осадков и поэтому мы предложили такие семена, которые устойчивы к погодным условиям. Помимо этого было импортировано 23 тыс тонн удобрений по 17,5 сомов за килограмм", - рассказал он.
Также глава Минсельхоза сообщил, что в этом году был сокращен посев зерновых культур.
"Дело в том, что мы меняем направление сельского хозяйства страны и переходим на посев техкультур. К примеру, увеличили посев хлопка и сахарной свеклы", - сказал он.
Кроме того, Н.Мурашев отметил, что ведется активная работа по борьбе с вредителями, в частности с саранчой.

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