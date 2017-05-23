Посол Кыргызстана обсудил с губернатором префектуры Хиросима актуальные направления сотрудничества

23 мая 2017, 12:23 Комментарии

Бишкек, 23 мая /Кабар/. Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызстана в Японии Чингиз Айдарбеков провел встречу с губернатором префектуры Хиросима Хидэхико Юзаки и Государственным министром сельского, лесного хозяйства и рыболовства Японии Кен Сайто.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные направления сотрудничества между КР и префектурой Хиросима. Посол Ч.Айдарбеков отметил, что Кыргызстан заинтересован наращивать взаимодействие с Хиросимой по широкому кругу вопросов. Одним из важных направлений совместной работы могло бы стать сотрудничество в области нераспространения ядерного оружия, учитывая известный богатый опыт префектуры в данной сфере и созданную в Центральной Азии зону, свободную от ядерного оружия. Он также отметил, что кыргызская сторона заинтересована в развитии отношений в сферах торговли, инвестиций, бизнеса, культуры и образования. Ч.Айдарбеков, отметив особую актуальность сотрудничества в области спорта, выразил мнение о перспективности проведения подготовительных тренировок кыргызских спортсменов, в частности на территории префектуры, в преддверии Олимпийских игр в Токио в 2020 году.

Губернатор Хиросимы Х.Юзаки отметил, что в префектуре развиты ядерные технологии в особенности в области медицины. Он выразил мнение, что повышение квалификации кыргызских специалистов в данной сфере могло бы стать перспективным направлением сотрудничества. По словам Губернатора, кыргызские специалисты могли бы повышать знания по ядерной медицине в Хиросиме по линии программ МАГАТЭ. Кроме того, власти Хиросимы планируют удвоить количество иностранных студентов, обучающихся в их ВУЗах. В связи с этим выражена надежда, что данные планы позволят повысить число кыргызских студентов в префектуре.

В завершении встречи Губернатор Х.Юзаки пригласил Посла Ч.Айдарбекова посетить Хиросиму с визитом, в ходе которого стороны смогут более предметно обсудить конкретные направления взаимодействия и провести встречи с местными органами власти, бизнесменами, академическими кругами и спортивными учреждениями.