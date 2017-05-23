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Замминистра культуры Ф.Бекмамбетова предложили уволить

Источник:
http://kabar.kg/news/zamminist...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427544-ru.html

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23 мая 2017, 12:37       Комментарии

Бишкек, 23 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Премьер-министру Сооронбаю Жээнбекову предложили уволить замминистра культуры, информации и туризма Фархада Бекмамбетова. Об этом на заседании правительства сообщил руководитель Аппарата правительства – министр КР Акылбек Осмоналиев.
По его словам, правительство 6 раз давало поручение подготовить документы по музеям, однако за 1,5 года ничего не сделано.
Кроме этого А.Осмоналиев сообщил, что министры часто приходя на заседания Жогорку Кенеша не подготовленными.
"Или бывает, они вообще не приходят на них. Помимо этого чиновники не реагируют на замечания депутатов", - сказал он.

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